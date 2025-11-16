พรรคร่วมฯ ถกเตรียมรับมือศึกซักฟอก กำชับ รมติ.เตรียมข้อมูล

นางสาวแนน บุณย์ธิดา สมชัย โฆษกพรรคภูมิใจไทย เปิดเผยภายหลังการประชุมพรรคร่วมรัฐบาล ว่า ประเด็นหลักในการประชุมวันนี้ เป็นการอัปเดตข้อมูลเรื่องกรรมาธิการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และมีการแจ้งวันที่คาดการณ์ว่าจะเปิดประชุมสมัยวิสามัญ เพื่อให้ทุกคนได้เตรียมตัว เนื่องจากเป็นเรื่องที่กำลังถูกจับตามองเรื่องหนึ่ง โดยคาดว่าน่าจะเป็นสัปดาห์ก่อนเปิดสมัยประชุมสมัยสามัญ ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม เป็นต้นไป
นอกจากนี้ ในที่ประชุมยังมีการพูดคุยเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจ หลังจากฝ่ายค้านได้ให้ข่าวออกมา โดยในส่วนพรรคร่วมรัฐบาลมีการพูดคุยกันว่าให้ไปดูข้อมูลของรัฐมนตรีแต่ละคน เนื่องจากยังไม่ทราบแน่ชัดว่าฝ่ายค้านจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบใด
ส่วนกรณีที่ มีภาพนางสาวสุดารัตน์ พิทักษ์พรพัลลภ และนายชูศักดิ์ แม้นทิม 2 สส.จากพรรคเพื่อไทย ร่วมโต๊ะกับนายเนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ด เป็นการยืนยันชัดเจนแล้วหรือไม่ว่าทั้ง2 คนจะมาอยู่กับพรรคภูมิใจไทย นางสาวแนน ระบุว่าวันนี้วันอาทิตย์ มาทานข้าวด้วยกัน ก่อนบอกว่าเป็นไปตามภาพ ตามที่นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกไว้