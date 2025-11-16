"เอกนิติ" จ่อชง "คนละครึ่ง พลัส เฟส 2" เข้า ครม.อังคารนี้

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงโครงการ "คนละครึ่ง พลัส เฟส 2" ว่า จะมีการหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันอังคารที่จะถึงนี้ (18 พ.ย.) ซึ่งตอนนี้ได้ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นประชาชน โดยได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นการลดค่าใช้จ่ายของประชาชน ส่วนร้านค้าที่อยู่ในพื้นที่ที่น้ำท่วม และใช้สิทธิ์คนละครึ่ง พลัส ก็จะมีการนำเรื่องนี้เข้าหารือด้วยเช่นกัน
ซึ่งจะมีโครงการให้เงินสนับสนุน สมทบร้านค้า ที่น้ำท่วม และร้านค้าทั่วไป ซึ่งในส่วนของร้านค้าขณะนี้มีลงทะเบียนแล้วประมาณ 900,000 ราย จะให้ร้านค้าที่ลงทะเบียน สามารถเรียนพัฒนาทักษะในการขายของออนไลน์เพื่อเพิ่มรายได้ เช่น ในช่วงน้ำท่วมก็อาจจะขายของออนไลน์ เชื่อว่าตรงนี้ก็ทำให้เงินหมุนในระบบเศรษฐกิจมากขึ้น โดยทักษะที่ทำการสอนร้านค้าจะเป็นเรื่องการขอขายของออนไลน์ ทักษะในการลดต้นทุน และทักษะในการเอาเทคโนโลยีมาใช้ เงินสมทบจะให้เงินสมทบร้านค้า 20% จะเริ่มสนับสนุนตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน - 19 ธันวาคมนี้
ส่วน "คนละครึ่ง พลัส เฟส 2" ตอนนี้กระทรวงการคลังยังอยู่ระหว่างการศึกษาและออกแบบนโยบายอยู่ โดยนายกรัฐมนตรี ขอให้ช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องรวมถึงสนับสนุนให้ผู้ประกอบการค้าขายสามารถค้าขายได้มากขึ้น และสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้โดยจะได้ไม่ต้องไปกู้นอกระบบ โดยคาดว่าคนละครึ่งเฟส 2 จะสามารถเริ่มได้ในต้นปีหน้า
ส่วนการเจรจาการค้าระหว่างไทยและสหรัฐ นายเอกนิติ กล่าวว่า ล่าสุดจะยังคงเดินหน้าเจรจาการค้าต่อ โดยได้มีการหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ข้อมูลที่ได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้ตอนนี้คือจะมีการชี้แจงกับ USTR ซึ่งการส่งจดหมายของ USTR มา อาจเป็นการก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะหารือกับนายโดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งทีมงานเจรจาจะต้องมีการเจรจาอย่างต่อเนื่อง ในกรอบเดิมโดยมั่นใจว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามกำหนดการที่วางเอาไว้ นอกจากนี้ยังระบุว่าเรื่องการค้าเป็นเรื่องปากท้องของประชาชน อย่างไรก็ต้องเดินหน้าต่อ