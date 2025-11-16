ตร.ไซเบอร์รวบแอดมินเว็บพนัน ปลอมเฟซบุ๊ก "บังมัด" แปะลิงก์ชักชวน

พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.สอท. สั่งการให้ พล.ต.ต.ศิลา กาญจน์รักษ์ ผบก.สอท.5 พ.ต.อ.สุทธิชัย เทียนโพธิ์ ผกก.กก.3 บก.สอท.5 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.3 บก.สอท.5 นำหมายค้นศาลจังหวัดสุโขทัย ที่ 94/2568 เข้าตรวจค้นบ้านเลขที่ 17/3 หมู่ 4 ต.ขุนไกร อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย จับกุมตัว นางสาวสุกัญญา ลอยฟ้า อายุ 32 ปี พร้อมด้วยของกลางโทรศัพท์มือถือ สมุดบัญชีธนาคาร บัตรเอทีเอ็ม
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.3 บก.สอท.5 ได้รับแจ้งความจากนายวันชัย มะอินทร์ หรือ บังมัด คลองตัน อายุ 58 ปี มีบุคคลนำรูปภาพพร้อมข้อมูลของตนเองสร้างบัญชีเฟซบุ๊ก ชื่อบังมัด คลองตัน นำภาพที่เกิดจากการสร้างขึ้น นำไปตัด ต่อ เดิม หรือดัดแปลงทำให้เสียชื่อเสียง และได้รับความเดือดร้อน อับอาย โดยบัญชีเฟซบุ๊กดังกล่าวนำไปใช้แปะลิงก์เพื่อชักชวนให้มีการเข้าไปเล่นพนันออนไลน์ และทำให้มีผู้ติดตามเฟซบุ๊กดังกล่าวเชื่อว่าตนเองเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์จึงแจ้งความดำเนินคดี จึงสืบสวนรวบรวม
ข้อมูลพยานหลักฐานจนทราบว่า นางสาวสุกัญญา คือเจ้าของบัญชีเฟซบุ๊กดังกล่าว และมาพักอาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย จึงขอหมายค้นศาลจังหวัดสุโขทัยเข้าตรวจค้นบ้านหลังดังกล่าว พบตัวนางสาวสุกัญญาอยู่ในบ้าน เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงแสดงหมายค้นพบของกลางโทรศัพท์มือถือ สมุดบัญชี บัตรเอทีเอ็ม ตรวจสอบข้อมูลในมือถือพบการลงทะเบียนเข้าใช้บัญชีเฟซบุ๊ก ชื่อบังมัด คลองตัน จึงตรวจยึดโทรศัพท์เครื่องดังกล่าว
จากการสอบสวน นางสาวสุกัญญา ให้การยอมรับว่า เมื่อประมาณต้นปี 2567 ตนเคยเดินทางไปทำงานหน้าที่แอดมินเว็บพนันออนไลน์ในประเทศกัมพูชา ต่อมามีเหตุปะทะระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา จึงทำให้ตนเองเกิดความหวาดกลัวกับสถานการณ์ชายแดน โดนประมาณเดือนกรกฎาคม ตนเองจึงตัดสินใจเดินทางกลับประเทศไทยมาพักอาศัยบ้านหลังดังกล่าว และตนเองเป็นแอดมินเพจ บังมัด คลองตัน ที่ทำขึ้นมาจริง
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงแจ้งข้อหา นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ปรากฏเป็นภาพของผู้อื่น และภาพนั้นเป็นภาพที่เกิดจากการสร้างขึ้น ตัดต่อ เติม หรือดัดแปลงด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใดโดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย จึงควบคุมตัวพร้อมของกลางนำตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.3 บก.สอท.5 เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป