"ผู้ว่าฯ ชัชชาติ" อัญเชิญไฟพระฤกษ์ ซีเกมส์ – อาเซียนพาราเกมส์

พิธีวิ่งคบเพลิงไฟพระฤกษ์ของการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 และอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการ ณ ลานกิจกรรม อินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก เมื่อนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร อัญเชิญไฟพระฤกษ์ พร้อมรับหน้าที่เป็นผู้ถือคบเพลิงไม้แรกของขบวน
จากนั้นคบเพลิงถูกส่งต่อให้กับนักกีฬารุ่นใหม่ของไทย ทั้งนางสาววารีรยา สุขเกษม นักสเก็ตบอร์ดทีมชาติ และ นายบัลลังก์ ทับทิมแดง (หยู) เจ้าของแชมป์โลกเทควันโดคนล่าสุด ที่กำลังก้าวขึ้นมาเป็นพลังนักกีฬาไทยรุ่นใหม่ในเวทีอาเซียน ตามด้วย ร้อยเอก สมบัติ บัญชาเมฆ นักมวยไทยชื่อดัง เป็นไม้ที่ 4 ก่อนจะเดินทางต่อไปรอบกรุงเทพมหานคร
สำหรับเส้นทางวิ่งคบเพลิงครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯ เป็นระยะทางรวม 67 กิโลเมตร ตลอดทั้งวัน โดยมีนักกีฬาและศิลปินหลากหลายวงการร่วมวิ่งสร้างสีสัน ไม่ว่าจะเป็น บิว-ภูริพล บุญสอน, ผดุง ทรงแสง (แจ๊ส ชวนชื่น), โดม-ปกรณ์ ลัม, เต๋า-สมชาย เข็มกลัด, เกรท-วรินทร ปัญหกาญจน์, รัศมีแข ฟ้าเกื้อล้น และคนดังอีกจำนวนมากร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบรรยากาศ ก่อนขบวนจะไปสิ้นสุดที่การกีฬาแห่งประเทศไทย ในช่วงเย็น
ทั้งนี้ ไฟพระฤกษ์ ถือเป็นไฟพระราชทานซึ่งมีการขอพระราชทานจาก พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2510 เพื่อประดิษฐานในกระถางคบเพลิงของการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ การแข่งขันกีฬาระดับประเทศ และกีฬานานาชาติที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ อาทิ เอเชียนเกมส์ และซีเกมส์ ไฟพระฤกษ์นับเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นสิริมงคล ความศักดิ์สิทธิ์ ความรุ่งโรจน์ และความสำเร็จ อีกทั้งเป็นขวัญและกำลังใจแก่คณะนักกีฬา เจ้าหน้าที่ และผู้จัดงาน ในการปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จลุล่วงอย่างสมบูรณ์
ในการนี้ นายไทวุฒิ ขันแก้ว รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทย และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี