เครื่องสกัดน้ำมันรำข้าวระเบิด ไฟลุกไหม้ เจ็บสาหัส 3 ราย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เกิดเหตุเครื่องสกัดน้ำมันรำข้าวระเบิด ไฟลุกกไหม้ ในโรงสีข้าวแห่งหนึ่ง อ.ไชโย จ.อ่างทอง มีผู้บาดเจ็บสาหัส 3 ราย เจ้าหน้าที่ต้องระดมรถดับเพลิงนับ 10 คัน ระงับเหตุ