ญี่ปุ่นประกาศเตือนภัย! "ภูเขาไฟซากุระจิมะ" ปะทุ พ่นเถ้าถ่านสูง 4,400 ม.

สำนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติญี่ปุ่นเปิดเผยว่า ภูเขาไฟซากุระจิมะในจังหวัดคาโงชิมะ ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ เกิดการปะทุขึ้นช่วงกลางดึกล่วงเข้าวันอาทิตย์ (16 พ.ย.) ส่งผลให้กลุ่มควันและเถ้าถ่านพวยพุ่งสู่ท้องฟ้าสูงถึง 4,400 เมตร
สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า การปะทุยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นเหตุให้ทางการต้องประกาศเตือนภัยเถ้าถ่านตกปกคลุมในพื้นที่บางส่วนของจังหวัดคาโงชิมะ คุมาโมโตะ และมิยาซากิ อย่างไรก็ดี จนถึงขณะนี้ยังไม่มีรายงานความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินแต่อย่างใด
หอสังเกตการณ์อุตุนิยมวิทยาท้องถิ่น รายงานว่า เกิดการปะทุ ณ ปล่องมินามิดาเกะ เมื่อเวลาประมาณ 00.57 น. ของวันอาทิตย์ นับเป็นการปะทุที่ส่งกลุ่มควันสูงเกิน 4,000 เมตร เป็นครั้งแรกในรอบกว่าหนึ่งปี นับตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม ปีก่อน
สำหรับระดับการเตือนภัยยังคงอยู่ที่ระดับ 3 จากทั้งหมด 5 ระดับ อันเป็นการจำกัดการเข้าถึงพื้นที่ภูเขาไฟ
ทั้งนี้ ภูเขาไฟซากุระจิมะ เป็นหนึ่งในภูเขาไฟมีพลังที่มีการปะทุบ่อยครั้งที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น ตั้งอยู่บนคาบสมุทรโอซูมิ แห่งเกาะคิวชู อันเป็นเกาะหลักทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ เดิมทีซากุระจิมะมีสถานะเป็นเกาะ ทว่าการปะทุครั้งใหญ่เมื่อปี 2457 ได้ส่งผลให้ธารลาวาไหลเชื่อมแผ่นดินจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของคาบสมุทรจวบจนปัจจุบัน