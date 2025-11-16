รัฐบาลไทยประกาศเร่งเดินหน้าเจรจาการค้ากับสหรัฐฯ ตามกรอบเวลาเดิม

นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐฯ ถือเป็นหนึ่งในประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญ รัฐบาลจึงได้เร่งดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมอย่างรอบด้าน ทั้งในด้านกฎหมาย มาตรฐานการค้า และความโปร่งใส เพื่อให้สามารถสรุปผลการเจรจาได้ภายในกรอบเวลาที่กำหนดไว้เดิม
ในช่วงเวลานี้ กระทรวงพาณิชย์อยู่ระหว่างการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาที่อาจกระทบต่อความเชื่อมั่นของสหรัฐฯ อาทิ การหลบเลี่ยงภาษีและการส่งผ่านสินค้า (transshipment) โดยมุ่งเน้นให้ทุกกระบวนการเป็นไปตามหลักสากลและตรวจสอบได้ เพื่อส่งสัญญาณชัดเจนว่าไทยให้ความสำคัญกับความโปร่งใสและหลักธรรมาภิบาล
ไทยยังเชื่อมั่นว่าทั้งสองฝ่ายต่างมีเป้าหมายร่วมกันในการผลักดันให้การเจรจาบรรลุผลโดยเร็ว ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงให้กับห่วงโซ่การค้าและการลงทุนระหว่างกัน ขณะที่ความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างกระทรวงพาณิชย์ไทยและสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (USTR) จะเอื้อต่อการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในทุกมิติอย่างราบรื่น
แม้สหรัฐฯ จะยังคงเป็นหนึ่งในประเทศคู่ค้าหลักของไทย แต่รัฐบาลก็ไม่ละเลยการขยายตลาดใหม่ และลดการพึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่งมากเกินไป โดยเดินหน้ากลยุทธ์เชิงรุกผ่านการเปิดตลาด การจับคู่ธุรกิจ และการส่งเสริมให้ภาคเอกชนใช้ประโยชน์สูงสุดจากผลการเจรจาที่กำลังดำเนินอยู่
รัฐบาลยืนยันจะเดินหน้าเจรจาการค้ากับสหรัฐฯ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สำเร็จลุล่วงภายในสิ้นปีนี้ตามกรอบเวลาเดิม ควบคู่กับการคุ้มครองผลประโยชน์ของภาคการส่งออกไทย การพัฒนาสินค้าให้แข่งขันได้ และการสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว