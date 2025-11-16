"อนุทิน"เผย "อันวาร์" คุย "ทรัมป์" ยันสหรัฐฯ ไม่นำประเด็นระงับปฏิญญาฯ โยงเจรจาการค้า

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีอันวาร์ อิบราฮิม แห่งมาเลเซีย และประธานอาเซียน ได้โทรศัพท์มาหาตนอีกครั้งเมื่อช่วงค่ำวานนี้ (15 พ.ย.)
โดยเนื้อหาของการสนทนา นายอันวาร์ ได้แจ้งยืนยันกับตนว่า ได้หารือกับนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ได้พูดคุยกับตนแล้วก่อนหน้านี้ ประธานาธิบดีทรัมป์ มีความเห็นตรงกันกับจุดยืนของตนว่า การเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรม หรือ Humanitarian demining เป็นประเด็นที่สำคัญยิ่งในปฏิญญาที่ไทยและกัมพูชาได้ลงนามร่วมกัน จึงได้ขอให้รัฐบาลไทยเร่งดำเนินการเก็บกู้ทุ่นระเบิดให้เร็วที่สุด เพราะมีความเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อชีวิตคนของทั้งสองประเทศ และประธานาธิบดีทรัมป์ ได้ยืนยันฝากนายกรัฐมนตรีอันวาร์ ให้มาแจ้งตนอีกครั้งว่า "สหรัฐอเมริกาจะไม่นำประเด็นการระงับปฏิญญาของไทยมาเกี่ยวข้องกับการเจรจาภาษีการค้าระหว่างไทยและสหรัฐฯ ที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้"
นายอนุทิน เปิดเผยด้วยว่า นายอันวาร์ ยืนยันโดยให้ตนสามารถข้อความนี้ได้ โดยที่นายอันวาร์ ก็จะโพสต์ยืนยันจากช่องทางการสื่อสารของตัวเองเช่นกัน
นายอนุทิน ระบุเพิ่มเติมว่า จดหมายจากผู้แทนการค้าสหรัฐฯ ที่ระบุเรื่องการหยุดเจรจากับไทย ได้ถูกพิมพ์ขึ้นก่อนที่ตนจะได้คุยโทรศัพท์กับประธานาธิบดีทรั้มป์ เมื่อค่ำวันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน ดังนั้นข้อมูลของตนจึงมีความเป็นปัจจุบันมากกว่า