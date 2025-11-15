ในหลวง-พระราชินี ทรงวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์วีรชน จตุรัสเทียนอันเหมิน

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2568 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์วีรชน จตุรัสเทียนอันเหมิน กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
อันถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติทางการทูตที่สำคัญในพิธีต้อนรับผู้นำต่างประเทศ เพื่อแสดงความเคารพต่อบทบาทของ “ผู้เสียสละเพื่อชาติ” ซึ่งจีนยกย่องเป็นรากฐานของความสงบสุขและความเจริญของประเทศ ดังนั้น พิธีวางพวงมาลาที่อนุสาวรีย์นี้จึงหมายถึงการให้เกียรติต่อประวัติศาสตร์และประชาชนจีน รวมทั้งแสดงถึงมิตรภาพอันดีและความเข้าใจร่วมกันระหว่างสองประเทศ