ในหลวงทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพรเนื่องในวันเอกราชสาธารณรัฐปาเลสไตน์

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2568 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐปาเลสไตน์ ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐปาเลสไตน์ ซึ่งตรงกับวันที่ 15 พฤศจิกายน 2568 ความว่า
ฯพณฯ นายมะฮ์มูด อับบาส ประธานาธิบดีแห่งรัฐปาเลสไตน์
เมืองรอมัลเลาะฮ์
ในโอกาสวันเอกราชของรัฐปาเลสไตน์ ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดี ทั้งเพื่อสันติสุขการยืนหยัดมั่นคง และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวปาเลสไตน์ ไมตรีจิตมิตรภาพระหว่างประเทศไทยกับรัฐปาเลสไตน์ ได้ดำเนินมาด้วยความให้เกียรติและความเข้าใจอันดีต่อกัน ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ประเทศของเราทั้งสองจะยังคงร่วมมือกันต่อไปในสาขาที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและความร่วมมือทางวิชาการ อันจะก่อเกิดประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศ
(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว