ราชกิจจาฯ ประกาศ 5 รายชื่อ ผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ ความว่า อาศัยอำนาจตามข้อ 23 แห่งข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2561 จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ ในการตรวจนับคะแนนเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2568 ดังนี้
ประเภทกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิชั้นศาลฎีกา ตามมาตรา 36 (2) (ก) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 ได้แก่
1. นายวีระพงศ์ สุดาวงศ์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5 ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งรองประธานศาลฎีกา
2. นายนวรัตน์ กลิ่นรัตน์ ผู้พิพากษาศาลฎีกา
ประเภทกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิชั้นศาลอุทธรณ์ตามมาตรา 36 (2) (ข) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 ได้แก่
1. นางมัณฑรี อุชชิน รองประธานศาลฎีกา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งประธานศาลอุทธรณ์
2. นายกีรติ วรพุทธพงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
3. นายอนุวัตร ขุนทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ คดีชำนัญพิเศษ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งรองประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2568 เป็นต้นไป
ประธานศาลฎีกา