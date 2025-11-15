ก.อุตฯ ยัน "ซินเคอหยวน" ยังปิดกิจการ-เตาหลอมเหล็กไม่มีการใช้งาน

นายฐาปกรณ์ กุลเจริญ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทวงอุตสาหกรรม เปิดเผยผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ว่า สืบเนื่องจากกรณีที่มี สส. พรรคประชาชน จ.ระยอง ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการกลับมาเปิดกิจการแล้วหรือไม่ของบริษัท ซินเคอหยวน สตีล จำกัดนั้น ทางอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ได้รายงานให้ทราบว่า เมื่อเวลา 10.00 น. ของวันนี้ (15 พฤศจิกายน 2568) ได้สั่งการให้พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าโรงงานยังหยุดประกอบกิจการ ไม่ได้เดินเครื่องจักรแต่อย่างใด
ผู้นำตรวจให้ข้อมูลว่า แม้ได้รับคำสั่งหยุดประกอบกิจการ แต่ไม่ได้เลิกจ้างพนักงาน โรงงานยังคงจ้างพนักงานประมาณ 400 คนตามปกติ พนักงานจึงต้องเข้า/ออกโรงงาน เพื่อลงชื่อ (ตอกบัตร) ในช่วงเช้าและบ่าย เนื่องจากบริษัทยังมีการจ่ายเงินเดือน 75% ให้แก่พนักงานตามกฎหมายแรงงาน
และจากการตรวจสอบเตาหลอมโลหะทั้งหมด 5 ชุด ไม่พบร่องรอยของการผลิต
พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ยังกำชับให้โรงงานปฏิบัติตามคำสั่งของกรมโรงงานอุตสาหกรรม และกฏหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดอีกด้วย
นายฐาปกรณ์ ยืนยันว่า กระทรวงอุตสาหกรรม จะเน้นการตรวจกำกับที่เข้มข้น เพื่อจัดระเบียบอุตสาหกรรมให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นการปราบปรามโรงงานเถื่อน หรือการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อผู้กระทำผิด โดยจะไม่มีการเลือกปฏิบัติ หรือประนีประนอมใดๆ ทั้งสิ้น หากพบว่ามีการกระทำความผิด หรือมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้อง กระทรวงอุตสาหกรรมจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด