รมช.มหาดไทย ลงพื้นที่ติดตามการบริหารการผลิตน้ำประปา กปภ.เขต 4

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการผลิตน้ำประปา ณ สถานีผลิตน้ำบ้านนาทราย การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) ต.หนองไทร อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
นายทรงศักดิ์ กล่าวว่า การประปาถือเป็นหัวใจสำคัญของการให้บริการเรื่องน้ำให้กับประชาชน เพราะในปัจจุบันพี่น้องประชาชน รวมถึงหน่วยงานให้ความสำคัญกับการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เพราะภารกิจการประปาเป็นเรื่องที่ กปภ. ได้รับการถ่ายโอนภารกิจมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มมากขึ้น ด้วยข้อจำกัดทั้งเรื่องคุณภาพน้ำ รวมถึงอัตราการเก็บค่าน้ำประปา ที่ กปภ. มีศักยภาพสูงกว่า อปท.
นายทรงศักดิ์ กล่าวอีกว่า กปภ. ต้องขยายการผลิตและขยายเขตการให้บริการเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ของการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 ที่ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดท่องเที่ยวยอดนิยมของภาคใต้ จึงต้องมี 1.น้ำดิบเพียงพอ 2.โรงผลิตต้องมีกำลังเพียงพอ และ 3.ท่อส่งน้ำก็ต้องมีเพียงพอ ซึ่งเป็นภารกิจที่การประปาจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดรับกับความต้องการใช้น้ำของประชาชนผู้รับบริการ และลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน
นายทรงศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในอนาคต กปภ. ต้องขับเคลื่อนระบบประปาแบบโครงข่าย เชื่อมโยงทุกจังหวัด เชื่อมโยงทุกเขตเข้าด้วยกันได้ เพื่อเมื่อพบปัญหาที่หนึ่ง อีกที่หนึ่งก็สามารถผลิตน้ำประปาส่งต่อได้ แต่สิ่งที่สำคัญคือ "การลงทุน" ซึ่งการประปาจำเป็นต้องใช้งบประมาณมหาศาลและต้องมีระยะเวลาในการดำเนินการหลายปี โดยที่ไม่เป็นการผลักภาระไปให้ประชาชน นอกจากนี้ได้รับเสียงสะท้อนจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานีทุกท่านเกี่ยวกับความต้องการของประชาชนในการขยายเขตให้บริการการประปาส่วนภูมิภาคให้ครอบคลุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้น และแก้ปัญหาปริมาณน้ำสูญเสียในพื้นที่ตามศักยภาพที่สอดคล้องกับระเบียบกฎหมาย
สำหรับการประปาส่วนภูมิภาค เขต 4 มีพื้นที่ให้บริการครอบคลุม 7 จังหวัด 24 สาขา 24 แม่ข่าย และ 32 หน่วยบริการ ได้แก่ จังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี พังงา ภูเก็ต กระบี่ และนครศรีธรรมราช มีแหล่งน้ำสำคัญ 5 แหล่ง คือ แม่น้ำตาปี คลองพุมดวง เขื่อนรัชชประภา อ่างเก็บน้ำบางวาด และคลองกระบี่ใหญ่ มีจำนวนผู้ใช้น้ำ 482,764 ราย ปริมาณการจำหน่ายน้ำ 124.789 ล้านลูกบาศก์เมตร
ในส่วนของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) มีจำนวนผู้ใช้น้ำ 94,469 ราย กำลังผลิตรวม 7,450 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง พื้นที่รับผิดชอบ 350 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี พุนพิน บ้านนาสาร ท่าฉาง กาญจนดิษฐ์ มีสถานีสูบน้ำดิบ 3 แห่ง คือ สถานีสูบน้ำดิบท่าพลา ตลิ่งชัน และปากบาง สถานีผลิตน้ำ 4 สถานีได้แก่ สถานีผลิตน้ำบ้านนาทราย กม.5 พุนพิน และ Mobile Plant มีสถานีจ่ายน้ำ และเพิ่มแรงดันน้ำ รวม 10 แห่ง ได้แก่ สถานีจ่ายน้ำพลายวาส คลองน้อย ท่ากูบ บางใบไม้ แสงเพชร โฉลกรัฐ ดอนเกลี้ยง บ้านเอื้ออาทร เบญจพล และสถานีเพิ่มแรงดันบึงขุนทะเล ปริมาณน้ำจ่ายรวม 144,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน จากกำลังผลิตรวม 178,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน นอกจากนี้ยังมีการประปาส่วนภูมิภาคในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี อีก 6 สาขา ได้แก่ สาขากาญจนดิษฐ์ เกาะสมุย เวียงสระ บ้านตาขุน ไชยา และเกาะพะงัน
สำหรับสถานีผลิตน้ำบ้านนาทราย ใช้แหล่งน้ำดิบจากคลองทุมดวง โดยจุดสูบน้ำดิบอยู่บริเวณวัดท่าพลา ตำบลหนองไทร อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระบบสูบน้ำดิบเป็นแบบชั่วคราวมีผลกระทบจากน้ำขึ้น-น้ำลง ทำให้ขาดความต่อเนื่องในการสูบน้ำ อีกทั้งยังไม่มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้ารองรับเหตุการณ์ไฟฟ้าตกหรือการหยุดจ่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำเพื่อให้บริการประชาชนในวงกว้าง และสำหรับแผนบริการความเสี่ยงเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ได้มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเกาะสมุย และสาขาเกาะพะงัน ได้ดำเนินการตามแผนการซ่อมแซมระบบผลิตน้ำและการขยายเขตให้บริการ และกรณีฉุกเฉินได้ทำการจ่ายน้ำให้กับประชาชนในสถานการณ์ภัยแล้ง ห้วงปี 2568 จำนวน 3,387 ลูกบาศก์เมตร