บขส.เผยยอดใช้ "คนละครึ่งพลัส" ซื้อตั๋วโดยสาร 4,780 คน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ตามที่มอบหมายให้ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่งพลัส” ของรัฐบาล เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชน และกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ
ทั้งนี้ ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์โครงการดังกล่าวในการซื้อตั๋วโดยสารรถ บขส. ได้ทั่วประเทศ
ขณะเดียวกัน บขส. ได้รายงานผลการดำเนินงานว่า ประชาชนใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งพลัส ในการซื้อตั๋วโดยสารรถ บขส. อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม – ปัจจุบัน พบว่ามีประชาชนใช้สิทธิ์คนละครึ่งซื้อตั๋วโดยสาร บขส. ทุกเส้นทางทั่วประเทศ จำนวน 4,780 คน และแนวโน้มคาดว่าจะใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้น ซึ่งถือว่าได้รับผลตอบรับดี เพราะทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก ปลอดภัย ประหยัด และยังช่วยส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้น ลดการใช้รถส่วนตัว และช่วยกระจายรายได้สู่ภูมิภาคอีกด้วย
นายอรรถวิท รักจำรูญ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) กล่าวว่า บขส. ขอย้ำว่าประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ "คนละครึ่ง พลัส" ชำระค่าตั๋วโดยสาร รถ บขส. ได้ มีเงื่อนไขดังนี้
1. สามารถใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" ซื้อตั๋วรถโดยสาร ได้ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2568 ช่วงเวลา 06.00 – 23.00 น. ณ ช่องขายตั๋วของสถานีเดินรถ บขส. จำนวน 120 แห่งทั่วประเทศ
2. ซื้อตั๋วรถโดยสาร บขส. ภายในวงเงินที่ได้รับสิทธิ์ 200 บาทต่อวัน กรณีที่ค่าโดยสารเกินวงเงินที่ได้รับต้องจ่ายส่วนต่างเป็นเงินสด หรือใช้วงเงินในแอปฯ เป๋าตัง จ่ายก็ได้
3. ซื้อตั๋วรถโดยสารได้ทุกมาตรฐาน ทุกเส้นทาง
4. ใช้ร่วมกับสิทธิ์ลดหย่อนอื่น ๆ ได้ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
5. เมื่อซื้อตั๋วโดยสารแล้วไม่สามารถคืนตั๋วได้ทุกกรณี
6. กรณีผู้ใช้สิทธิ์ซื้อตั๋วรถโดยสารโดยไม่ได้เดินทางเอง ต้องแจ้งชื่อผู้เดินทาง พร้อมเลขที่บัตรประชาชนของผู้เดินทางก่อนการออกตั๋วรถโดยสาร