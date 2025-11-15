รบ.ลั่น! ไม่มีแนวคิดปรับแก้ค่ามาตรฐานสารหนูในแหล่งน้ำผิวดินตามรอย ตปท.

จากกรณีที่มีคุณภาพน้ำในแม่น้ำแม่กก ลำน้ำสาขา แม่น้ำสาย แม่น้ำโขงและแม่น้ำสาละวิน มีการตรวจพบโลหะหนัก และบางจุดมีการตรวจพบสารหนูเกินค่ามาตรฐานแหล่งน้ำผิวดิน ซึ่งตามมาตรฐานประเทศไทยกำหนดไว้ไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร (มก./ล.) ซึ่งเป็นค่ามาตรฐานสูงสุดที่เทียบได้กับค่าน้ำดื่ม และมีการเผยแพร่ข่าวว่า รัฐบาลพยายามผลักดันการแก้ปัญหาจากปรับค่าสารหนูจาก 0.01 มก./ล.เป็น 0.05 มก./ล. ตามมาตรฐานประเทศ จีน มาเลเซีย เวียดนาม และอีกหลายประเทศที่ใช้ รวมถึงตรงกับมาตรฐานของเมียนมา ที่ป็นต้นเหตุและที่มาของแหล่งน้ำที่ทำให้เกิดปัญหาสารหนูดังกล่าว
นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรีและรมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ในฐานะประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ขอยืนยันว่า รัฐบาลไม่มีแนวคิดที่จะปรับค่ามาตรฐานแหล่งน้ำผิวดิน จากค่ามาตรฐานไม่เกิน 0.01 มก./ล.ไปเป็น 0.05 มก./ล. ตามที่เป็นข่าว และรัฐบาลพร้อมฟังเสียงจากประชาชนและทุกภาคส่วน พร้อมหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจว่าได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี มีความปลอดภัยในการดำรงชีวิต การประกอบอาชีพในพื้นที่ สภาพเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวกลับมาคึกคักเหมือนเดิม
ทั้งนี้ การกำหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นการสร้างเกณฑ์เพื่อควบคุมมลพิษ และปกป้องระบบนิเวศ ให้คงอยู่ได้อย่างยั่งยืน การกำหนดมาตรฐานจะช่วยลดผลกระทบจากมลพิษต่อสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติและสุขภาพของประชาชน โดยมีเป้าหมายหลักเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมให้มีความสมดุล ซึ่งรัฐบาลมีความเข้าใจ และจะสนับสนุนการดำเนินทุกอย่าง ทั้งจะออกมาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่เข้มข้นขึ้น เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน