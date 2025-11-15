สปส.เปิดเกณฑ์-ขั้นตอน รับเงินทดแทนว่างงานจากเหตุน้ำท่วม

จากสถานการณ์ภัยธรรมชาติโดยเฉพาะสถานการณ์อุทกภัยที่ส่งผลกระทบต่อหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ทำให้มีผู้ประกันตนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติ ขณะที่สถานประกอบการบางแห่งได้รับความเสียหายจนไม่สามารถดำเนินกิจการได้
น.ส.กาญจนา พูลแก้ว ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคมพร้อมคุ้มครองสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับการคุ้มครองและบรรเทาความเดือดร้อนอย่างเหมาะสม
โดยผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติจะมีสิทธิได้รับเงินทดแทนกรณีว่างงาน ตั้งแต่วันที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ หรือวันที่นายจ้างไม่อาจประกอบกิจการได้ และจะได้รับเงินทดแทนในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างรายวัน ครอบคลุมระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 180 วัน ต่อครั้ง
ทั้งนี้ การยื่นขอรับประโยชน์จำเป็นต้องใช้แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน (สปส. 2-01/7) พร้อมหนังสือรับรองการว่างงานจากนายจ้างเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณา
สำหรับนายจ้าง สำนักงานประกันสังคมได้กำหนดขั้นตอนที่ชัดเจน โดยนายจ้างต้องจัดทำหนังสือรับรองการว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th จากนั้นจึงส่งแบบคำขอและเอกสารประกอบทั้งหมดไปยังสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ จังหวัด หรือสาขาที่สถานประกอบการตั้งอยู่
น.ส.กาญจนา กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงานประกันสังคมพร้อมเคียงข้างผู้ประกันตนในยามเกิดเหตุไม่คาดฝัน พร้อมให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มความสามารถ จึงขอให้ผู้ประกันตนและนายจ้างตรวจสอบสิทธิของตนเองและจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน เพื่อให้การรับบริการเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว