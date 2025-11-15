"พิพัฒน์"ตรวจความพร้อมจราจรพื้นที่สนามหลวง อำนวยความสะดวก ปชช.เดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ

บรรยากาศบริเวณท้องสนามหลวง ประชาชนเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อย่างต่อเนื่อง โดยแต่งกายชุดสีดำไว้ทุกข์ เดินทางมาเป็นครอบครัวและกลุ่มเพื่อน จากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประธานกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจร งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประชุมความพร้อมและจราจรในพื้นที่สนามหลวง เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน ที่หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) เขตพระนคร กรุงเทพฯ โดยมี พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมผู้แทนกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายงานสภาพปัญหาและการจัดจราจร เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย