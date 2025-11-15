‘ฮุน มาเนต’ ยกหูคุย ‘ทรัมป์ อ้างเป้าหมายส่งเสริม ‘ปฏิญญาสันติภาพกัมพูชา-ไทย’ คงอยู่ต่อไป

นายกรัฐมนตรี ฮุน มาเนต ของกัมพูชา โพสต์เฟสบุ๊กระบุว่า เขาได้โทรศัพท์สายตรงไปถึงประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ เมื่อคืนที่ผ่านมา โดยยืนยันว่า ในนามของประชาชนกัมพูชา ตนเองต้องขอขอบคุณประธานาธิบดีทรัมป์ อย่างจริงใจ สำหรับความคิดริเริ่มของประธานาธิบดีทรัมป์ ที่นำไปสู่การหยุดยิงระหว่างกัมพูชาและไทย รวมถึงความสำเร็จในการบรรลุ ‘ปฏิญญาร่วมกัวลาลัมเปอร์’ เพื่อแสวงหาสันติภาพที่ยั่งยืนสำหรับกัมพูชาและไทย
นายฮุน มาเนต ยังย้ำถึงความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ของกัมพูชา ในการธำรงไว้ซึ่งเจตนารมณ์ของปฏิญญาสันติภาพ และหวังว่าทั้งสองฝ่าย คือไทยกับกัมพูชา จะยังคงทำงานร่วมกันตามหลักการและกลไกทวิภาคีที่ได้ตกลงกันไว้
ฮุน มาเนต ระบุด้วยว่า ประธานาธิบดีทรัมป์ ย้ำจุดยืนที่ชัดเจนถึงความปรารถนาที่จะเห็นสันติภาพที่ยั่งยืนระหว่างกัมพูชาและไทย และประธานาธิบดีทรัมป์จะยังคงติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจว่า จะไม่มีการปะทะกันด้วยอาวุธเกิดขึ้นอีก ตามแนวชายแดนกัมพูชา-ไทย
ในขณะที่กัมพูชายังคงยึดมั่นจุดยืนในการแก้ไขปัญหาชายแดนอย่างสันติ ตามหลักการและกลไกที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้ เพื่อสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนของทั้งสองประเทศ
นอกจากนี้ วานนี้นายกรัฐมนตรี ฮุน มาเนต ยังได้โทรศัพท์หารือกับนายกรัฐมนตรีอันวาร์ อิบราฮิม ของมาเลเซีย เพื่อหารือถึงแนวทางการแก้ไขข้อพิพาทชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งนายกฮุน มาเนต ย้ำจุดยืนเดิมกับผู้นำมาเลเซียว่า ต้องการแก้ไขปัญหาชายแดนอย่างสันติ โดยใช้กลไกที่มีอยู่และที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้
นายฮุน มาเนต กล่าวว่า เขาได้ขอบคุณผู้นำมาเลเซียที่ยังคงบทบาทสำคัญในการประสานงานและแสวงหาแนวทางแก้ไขอย่างสันติระหว่างกัมพูชาและไทย ซึ่งกัมพูชาก็ยืนยันในจุดยืนเดิมที่จะยึดมั่นในปฏิญญาสันติภาพร่วมกัน