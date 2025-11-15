xs
ทอ.ขอความร่วมมืองดเผยแพร่ภาพ/ข้อมูล การปฏิบัติการทางทหาร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กองทัพอากาศ โพสต์ข้อความขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน "งดเผยแพร่" ภาพ/ข้อมูล การปฏิบัติการทางทหาร เพื่อความมั่นคงของชาติ