เขื่อนภูมิพลยังคงปล่อยน้ำ 55 ล้านลบ.ม./วัน พร้อมปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล ณ วันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2568 ว่า ปัจจุบันเขื่อนภูมิพล มีปริมาณน้ำอยู่ที่ 13,393.55 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 99.49% ปริมาณน้ำพร้อมใช้งานอยู่ที่ 9,593.55 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 99.29% เมื่อวานนี้มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำ จำนวน 49.71 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถรับน้ำได้อีกจำนวน 68.45 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 0.51% และระดับน้ำของอ่างเก็บน้ำอยู่ที่ 259.78เมตร วัดจากระดับน้ำทะเลปานกลาง
โดยวันนี้เป็นต้นไป เขื่อนภูมิพลจะระบายน้ำตามแผนจากกรมชลประทาน จำนวน 55 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยจะมีการติดตามและประเมินสถานการณ์และปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสถานการณน้ำต่อไ