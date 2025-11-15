คณะบุคคล-ปชช.ใช้เวลาวันหยุดเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ "พระพันปีหลวง"

วันนี้ (15 พ.ย.) เป็นวันที่เจ็ดที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
โดยตั้งแต่ช่วงเช้า คณะบุคคลจากหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนประชาชน ใช้เวลาในวันหยุดเดินทางมาแสดงออกถึงความจงรักภักดี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อขจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชน
ทั้งนี้ สำนักพระราชวังขอความร่วมมือผู้ที่มากราบถวายบังคม พระบรมศพฯ แต่งกายสุภาพไว้ทุกข์ เสื้อคอปก รองเท้าหุ้มส้น งดใส่กางเกง หรือกระโปรงสั้น แนะให้เดินทางมาถึงเต็นท์พักคอยก่อนเวลา 20.00 น. เนื่องจากจุดคัดกรองเปิดให้บริการประชาชนถึงเวลา 20.30 น