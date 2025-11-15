กรมทรัพย์สินทางปัญญาเดินหน้าปกป้อง "แบรนด์ไทย" ก่อนเจาะตลาดจีน-อาเซียน

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เดินหน้าโครงการ "Trademark Monitor" ปีที่ 2 เฝ้าระวังต่างชาติฉวยโอกาสนำเครื่องหมายการค้าของคนไทยไปจดทะเบียนในตลาดจีนและอาเซียน โดยมีระบบตรวจสอบเข้มข้น หากพบเคสที่เข้าข่ายละเมิดฯ จะรีบแจ้งเจ้าของเครื่องหมายการค้าไทยยื่นคัดค้านการจดทะเบียนโดยมิชอบได้ทันท่วงที ช่วยเพิ่มเกราะให้ SMEs ไทยทำการค้าในประเทศเป้าหมายได้อย่างมั่นใจ พร้อมเสริมสร้างโอกาสและศักยภาพแบรนด์ไทยให้เข้มแข็งในตลาดสากล ตามนโยบาย Quick Big Win ของนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฟรีตั้งแต่วันนี้ – 7 ธันวาคม 2568 หรือจนครบ 100 แบรนด์
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า จากความสำเร็จของโครงการ "Trademark Monitor" ปีที่ผ่านมา มีผู้ประกอบการ SMEs สมัครเข้ารับบริการกว่า 100 ราย และกรมสามารถปกป้องสิทธิ SMEs ไทยจากปัญหาการถูกละเมิดเครื่องหมายการค้าในตลาดจีนและอาเซียนได้ทันเวลาหลายรายการ อาทิ เครื่องหมายการค้า "Moo Deng" (หมูเด้ง) ขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ที่ตรวจพบในประเทศจีน ช่วยป้องกันการสูญเสียโอกาสทางการค้าในตลาดจีนซึ่งตีเป็นมูลค่ากว่า 300 ล้านบาท โดยการดำเนินการภายใต้โครงการดังกล่าว กรมฯ ได้จัดทีมเฝ้าระวังและตรวจสอบในขั้นตอนที่สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาต่างประเทศ มีการประกาศโฆษณา (เผยแพร่ข้อมูลคำขอต่อสาธารณะก่อนรับจดทะเบียน) โดยมีระยะเวลาให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับการรับจดเครื่องหมายการค้านี้ ยื่นคัดค้านได้ภายใน 60-90 วัน ตามกฎหมายของแต่ละประเทศ ซึ่งในกรณีที่กรมฯ ตรวจพบคำขอที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของไทย จะรีบแจ้งให้เจ้าของสิทธิคนไทยพิจารณายื่นเรื่องคัดค้านได้ทันเวลา พร้อมให้ทีมผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำด้านกฎหมายอย่างใกล้ชิด เพื่อปกป้องแบรนด์ไทยและระงับยับยั้งความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างทันท่วงที
ทั้งนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญาตระหนักถึงความสำคัญของการเฝ้าระวังและปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ประกอบการไทยในตลาดประเทศอาเซียนและจีน ซึ่งยังคงเป็นคู่ค้าที่สำคัญของไทย จึงได้ขยายผลและจัดทำโครงการ "Trademark Monitor" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยเปิดรับสมัคร 100 แบรนด์ไทยเข้าร่วมโครงการเพื่อรับบริการดังกล่าวฟรี ตลอด 1 ปีเต็ม โดยผู้ประกอบการ SMEs ที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดโครงการ Trademark Monitor ปีที่ 2 พร้อมลงทะเบียนสมัครรับบริการได้ที่เว็บไซต์ www.ipthailand.go.th หรือลิงก์ https://qr.ipthailand.go.th/OdHMc71o ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2568 หรือจนกว่าจะครบจำนวน 100 แบรนด์ โดยกรมฯ จะแจ้งรายชื่อผู้ประกอบการที่ได้ร่วมโครงการฯ ในวันที่ 9 ธันวาคม 2568 ทาง e-mail ของผู้ประกอบการที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มรับสมัครต่อไป
โครงการ Trademark Monitor ไม่เพียงช่วยลดความเสี่ยงที่ผู้ประกอบการไทยจะถูกละเมิดเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศเท่านั้น แต่ยังเป็นกลไกสำคัญในการเสริมพลังให้ภาคธุรกิจไทยสามารถขยายตลาดสู่ประเทศต่างๆ ได้อย่างมั่นใจ ซึ่งการดำเนินโครงการต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของกรมในการปกป้องผลประโยชน์และเป็นที่พึ่งให้กับผู้ประกอบการไทยท่ามกลางภาวะการแข่งขันทางการค้าที่รุนแรงในปัจจุบัน โดยเชื่อมั่นว่าโครงการนี้จะช่วยเสริมเกราะคุ้มครองเครื่องหมายการค้าของ SMEs ไทยให้แข็งแกร่งและแข่งขันได้ในตลาดโลก นำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม