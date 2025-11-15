โฆษก กต.มั่นใจ "อนุทิน" ฉีกปฏิญญาไม่ทำให้ไทยเสียเปรียบ

นายนิกรเดช พลางกูร อธิบดีกรมสารนิเทศ และโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงกรณีการให้สัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรีของไทยที่ประกาศระงับการปฏิบัติตามถ้อยแถลงสันติภาพ (Joint Declaration) ซึ่งมีข้อกังวลว่าอาจทำให้ประเทศไทยเสียเปรียบหรือไม่ โดยระบุว่า นายกรัฐมนตรีได้ไปเยี่ยมชมสถานที่เกิดเหตุ และ ณ จุดนั้น นายกรัฐมนตรีได้บอกว่า จะยุติการปฏิบัติตาม Joint Declaration เพราะต้องไม่ลืมว่าเราจะเสียเปรียบอย่างไร ในเมื่อเราเป็นผู้ถูกละเมิด ผู้ที่ฉีก Joint Declaration คือฝ่ายกัมพูชา ด้วยการตัดรั้วลวดหนามเข้ามาวางทุ่นระเบิด และยิงยั่วยุ เป็นการละเมิด Joint Declaration ใน 3 ข้อด้วยกัน
นอกจากนี้ เรายังได้ทำหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงไปยังประเทศที่เกี่ยวข้องที่สุด คือผู้สังเกตการณ์การลงนามในปฏิญญาร่วม คือสหรัฐอเมริกา และมาเลเซีย ขณะเดียวกัน ยังได้ส่งสำเนาให้ทุกประเทศ ในอาเซียนได้ทราบ เราเชิญทูตมาบรรยายสรุป บอกจุดยืนและท่าที การดำเนินการของเรา ข้อเรียกร้องของเราที่ชัดเจนโปร่งใสมาก เราเรียกร้อง 3 ข้อ รอให้ฝ่ายกัมพูชาตอบรับกลับมา แล้วเราจะมาทบทวน พิจารณาอีกครั้งว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อ
ส่วนมีความเห็นจากฝ่ายการเมืองว่า เมื่อนายกรัฐมนตรีไทยประกาศระงับ Joint Declaration กระทรวงการต่างประเทศเห็นว่าอย่างไร นายนิกรเดช กล่าวว่า เหตุการณ์ทั้งหมด ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงคือกัมพูชา การระงับการปฏิบัติตาม Joint Declaration เป็นเรื่องปกติ ส่วนตัวไม่เห็นว่าจะทำให้ไทยเสียเปรียบตรงไหน ถ้าเราดำเนินการตาม Joint Declaration ต่อฝ่ายเดียว จะเป็นเรื่องที่แปลก
สำหรับกรณีที่นายกรัฐมนตรีของมาเลเซียเสนอเป็นตัวกลางในการเจรจาสันติภาพระหว่างไทยและกัมพูชา กระทรวงการต่างประเทศจะดำเนินการอย่างไร นายนิกรเดชระบุว่า เท่าที่ได้ตรวจสอบ ทราบว่ามีการพูดคุยระหว่างนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียและไทย นายกรัฐมนตรีในฐานะประธานอาเซียนก็ต้องการให้มีการพูดคุยหาข้อสรุป โดยยังไม่ได้เสนอเป็นตัวกลางอะไร เป็นการถามว่า มีอะไรที่ประธานอาเซียนจะช่วยได้ ก็ยินดี
นายนิกรเดช กล่าวเพิ่มเติมว่า ในเรื่องนี้เรายังไม่ได้ตอบอะไร เรายังยืนยันเรื่องการขอให้กัมพูชาปฏิบัติตาม 3 ข้อที่เราได้แจ้งไปแล้ว ก่อนจะมาพิจารณาอีกครั้งว่า เรื่อง Joint Declaration จะดำเนินการอย่างไรต่อ เป็น 3 ข้อที่เรารอ สำหรับประเทศมาเลเซียเราก็รับฟัง และยินดีในความหวังดีของเขา แต่จุดนั้นจะมาก็คงหลังจากมีการตอบรับ 3 เงื่อนไขที่เราร้องขอไป