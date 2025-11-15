"ธรรมนัส"เสียใจเหตุยิงเจ้าหน้าที่ ศพก.กระบี่ ดับ 2 เจ็บ 1 ย้ำดูแลครอบครัวผู้สูญเสียเต็มที่

จากกรณีคนร้ายก่อเหตุทำร้ายเจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติหน้าที่ ที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดกระบี่ เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่สถาปนิกปฏิบัติการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่ และพนักงานโยธา สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่ เสียชีวิต และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และประธานกรรมการโครงการ ได้รับบาดเจ็บนั้น
ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้ง 2 ราย รวมถึงผู้ได้รับบาดเจ็บ พร้อมชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ทำงานอย่างมุ่งมั่นเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน โดยจะให้การช่วยเหลือและดูแลครอบครัวผู้สูญเสียอย่างเต็มที่