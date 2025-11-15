กรมชลฯ ลดการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาเล็กน้อย

กรมชลประทานระบุสถานการณ์ฝนในพื้นที่ตอนบนลดน้อยลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำสายหลักต่างๆ มีแนวโน้มลดลง
สถานี C.2 อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,971 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 2,976 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำ 24.80 ม. (ต่ำกว่าตลิ่ง 0.90 ซ.ม.) แนวโน้มลดลง
สถานี C.13 เขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท ปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,880 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 2,900 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำเหนือเขื่อน 17.43 ม. ระดับน้ำท้ายเขื่อน 16.63 ม. แนวโน้มลดลง
สถานี C.29B อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 2,263 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 2,320 ลบ.ม./วินาที)
สำหรับแนวทางการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาในระยะนี้ กรมชลประทานจะหน่วงน้ำไว้ที่เหนือเขื่อนตามความจำเป็นไม่เกิน +17.70 ม.รทก. พร้อมรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อลดผลกระทบด้านท้ายน้ำให้ได้มากที่สุด
หากปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนเจ้าพระยาลดลงอย่างต่อเนื่อง จะปรับลดการระบายท้ายเขื่อนให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำเหนือในระยะต่อไป