'ทีมกรุ๊ป' เตือน!น้ำทะเลกลับมาหนุนสูงอีกรอบ 19-29 พ.ย. กระทบการระบายน้ำ

นายชวลิต จันทรรัตน์ กรรมการและผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำ ทีมกรุ๊ป ระบุว่า ต้องช่วยกันจัดเวรยามตรวจสอบคันกั้นน้ำสองตลิ่ง ไม่ให้มีการรั่วซึมหรือมีน้ำลอดใต้คัน ไปจนถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน
น้ำทะเลจะหนุนสูงในแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นช่วงที่ 2 ของเดือนนี้ ตั้งแต่วันที่ 19-29 พฤศจิกายนนี้ จะมีผลทำให้การระบายน้ำในแม่น้ำ และในทุ่งต่างๆ จากจังหวัดสิงห์บุรี อ่างทอง อยุธยา และสุพรรณบุรี ลงสู่ทะเล ทำได้ช้าลงอีกช่วงเวลาหนึ่ง
น้ำท่วมพื้นที่นอกคันกั้นน้ำสองตลิ่งแม่น้ำเจ้าพระยาจาก อ.สามโคก ปทุมธานี นนทบุรี กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ วันละ 2 เวลานั้น จะเริ่มคลี่คลายและเข้าสู่ภาวะปกติ ตั้งแต่ประมาณวันที่ 28 พฤศจิกายนนี้ เป็นต้นไป
ขณะที่ระดับน้ำในคลองโผงเผง แม่น้ำน้อย และแม่น้ำเจ้าพระยานั้น จากแบบจำลองของทีมกรุ๊ป พบว่าระดับน้ำจะทรงตัวไปถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน หลังจากที่มวลน้ำจากสุโขทัยได้เคลื่อนตัวผ่านไปแล้ว ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาในจังหวัดสิงห์บุรี และอ่างทองจึงจะลดไปอยู่ในระดับต่ำกว่าตลิ่ง
ชุมชน อบต. และเทศบาล ที่อยู่ใกล้คันกั้นน้ำ สองตลิ่งคลองโผงเผง แม่น้ำน้อย แม่น้ำป่าสักและแม่น้ำเจ้าพระยาตลอดทั้งแนว ต้องช่วยกันดูแล จัดเวรยาม ตรวจสอบคันกั้นน้ำ ไม่ให้พังเสียหาย หากพบมีรอยรั่วซึม หรือมีน้ำซึมลอดใต้คันกั้นน้ำ ต้องแจ้งให้กรมชลประทานและเทศบาล นำเครื่องจักรหนักมาซ่อมแซมโดยด่วน ไม่ให้พังเสียหายเพิ่มเติม โดยต้องตรวจสอบดูแลใกล้ชิดไปตลอดเดือนพฤศจิกายน
สถานการณ์น้ำจะเริ่มคลี่คลาย และน้ำจะลดลงอย่างต่อเนื่อง มั่นใจได้ว่าคันกั้นน้ำ แข็งแรง ปลอดภัย ก็หลังจากวันที่ 7 ธันวาคมเป็นต้นไป
ส่วนแม่น้ำท่าจีนตั้งแต่สุพรรณบุรี อำเภอบางปลาม้า ลงไปถึงอำเภอสองพี่น้อง และ อำเภอบางเลนของนครปฐมนั้น ระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีนจะลดลงช้ามาก เนื่องจากน้ำทะเลยังคงหนุนสูงอยู่อย่างต่อเนื่องตลอดเดือนธันวาคม โดยระดับน้ำของแม่น้ำท่าจีนจะลดลงต่ำกว่าตลิ่งในปลายเดือนธันวาคม