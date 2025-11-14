รฟม.เตรียมปิดการจราจรเพื่อก่อสร้างสถานี MRT บางขุนนนท์ เริ่ม 20 พ.ย.68

รฟม.แจ้งประชาชนเตรียมพร้อมรับมือ เนื่องจากจะมีการปิดการจราจรบนถนนจรัญสนิทวงศ์ เพื่อก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินบางขุนนนท์ (OR02) ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์–มีนบุรี (สุวินทวงศ์) บริเวณถนนจรัญสนิทวงศ์ ตัดกับ ถนนเลียบทางรถไฟตลิ่งชัน และ ถนนสุทธาวาส โดยจะเริ่มปิดเบี่ยงจราจรตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน ถึง 20 ธันวาคม 2568 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อย้ายสาธารณูปโภคและก่อสร้างกำแพงกันดิน ซึ่งจะทยอยทำการก่อสร้างและปิดเบี่ยงช่องทางจราจรทีละฝั่งตามลำดับ ดังนี้
1) ฝั่งมุ่งหน้าแยกไฟฉาย วันที่ 20 พฤศจิกายน 2568 – 10 ธันวาคม 2568 ปิดเบี่ยงการจราจร 2 ช่องจราจร มีผลให้ถนนจรัญสนิทวงศ์ ฝั่งมุ่งหน้าแยกไฟฉาย สามารถสัญจรได้ 2 ช่องจราจร และฝั่งมุ่งหน้าแยกบางขุนนนท์สามารถสัญจรได้ 3 ช่องจราจรตามปกติ
2) ฝั่งมุ่งหน้าแยกบางขุนนนท์วันที่ 11 – 20 ธันวาคม 2568 ปิดเบี่ยงการจราจร 3 ช่องจราจร มีผลให้ถนนจรัญสนิทวงศ์ฝั่งมุ่งหน้าแยกบางขุนนนท์สามารถสัญจรได้ 2 ช่องจราจร และฝั่งมุ่งหน้าแยกไฟฉาย สามารถสัญจรได้ 3 ช่องจราจรตามปกติ
ทั้งนี้ รฟม.ได้ประสานกับตำรวจจราจรเพื่อจัดการการจราจรโดยเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วน พร้อมกำชับผู้รับจ้างดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัยของพื้นที่ก่อสร้างอย่างเข้มงวด อย่างไรก็ตามขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนหลีกเลี่ยงพื้นที่ก่อสร้างหากไม่จำเป็น และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 06-3217-6532 หรือทาง Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์–ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เพื่อติดตามสถานการณ์การเบี่ยงจราจรและการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง