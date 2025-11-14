ทบ.เผยยังตรวจพบทุ่นระเบิดที่ช่องอานม้าอีก 2 ทุ่น ยืนยันเดินหน้ากวาดล้างทุ่นระเบิดตามแนวชายแดน

พลตรี วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่าปัจจุบันในพื้นที่ชายแดนไทย -กัมพูชายังคงมีการตรวจพบการใช้ทุ่นระเบิดของทหารกัมพูชาอย่างต่อเนื่อง โดยวันนี้ในพื้นที่บริเวณเนิน 677 ช่องอานม้า ต.โซง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี ซึ่งอยู่ในเขตเส้นปฏิบัติการของไทย หน่วยทหารในพื้นที่ได้ตรวจพบทุ่นระเบิด จำนวน 2 ทุ่น ซึ่งจากการพิสูจน์ทราบโดยชุดตรวจค้นทุ่นระเบิดพบว่าเป็นทุ่นระเบิดสังหารบุคคล แบบ PMN-2 สภาพใหม่ แต่ยังไม่ได้ถอดสลักนิรภัยออก จึงได้ทำการเก็บกู้ และบันทึกหลักฐานเพื่อดำเนินการรายงานต่อคณะผู้สังเกตการณ์อาเซียน AOT ต่อไป
สำหรับทุ่นระเบิดที่ตรวจพบ 2 ทุ่น วางห่างกันระยะประมาณ 50 เมตร โดยจุดที่ 1 อยู่บริเวณ
แนวลาดตระเวนของฝ่ายไทย และจุดที่ 2 อยู่ใกล้เคียงกับฐานปฏิบัติการเก่า บริเวณเนิน 677 ที่ฝ่ายไทยอยู่ระหว่างการปรับปรุงพื้นที่ ซึ่งหากพิจารณาจากตำแหน่งที่ตรวจพบทุ่นระเบิดแล้ว สันนิษฐานว่าเป็นการเตรียมการวางทุ่นระเบิดของทหารกัมพูชา เพื่อลอบทำร้ายฝ่ายไทยที่ลาดตระเวณบริเวณชายแดน หรือมีการเข้าไปปรับปรุงพื้นที่ในบริเวณดังกล่าว
ทั้งนี้ การกระทำดังกล่าวถือว่าเป็นการรุกล้ำอธิปไตยของไทยอย่างชัดเจน และแสดงถึงเจตนาในการลอบทำร้ายเจ้าหน้าที่ทหารไทย ทั้งเป็นการละเมิดต่ออนุสัญญาออตตาวาว่าด้วยการห้ามใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคล ที่ทางไทยและกัมพูชาล้วนได้ให้สัตยาบัน ดังนั้นฝ่ายไทยยืนยันที่จะปฏิบัติการกวาดล้างทุ่นระเบิดในเขตอธิปไตยไทย เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กำลังพลและประชาชนในพื้นที่ต่อไป