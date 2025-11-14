กทพ.แจ้งปิดเบี่ยงจราจรทางลงดินแดง ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ตลอด 24 ชั่วโมง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม แจ้งการปิดเบี่ยงการจราจรทางลงดินแดง ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ตลอด 24 ชั่วโมง เนื่องด้วยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้ว่าจ้างบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) จะดำเนินการก่อสร้างปล่องระบายอากาศที่ 6(IVS06) บริเวณทางลงดินแดง ทางพิเศษเฉลิมมหานคร จึงมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรบริเวณทางลงดินแดง มุ่งหน้าถนนวิภาวดีรังสิต ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2572 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยสามารถสัญจรได้ 3 ช่องจราจร ทั้งนี้ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ได้ติดตั้งป้ายเตือนก่อนถึงพื้นที่ดำเนินการ และติดตั้งป้ายเตือนสัญญาณต่าง ๆ ป้ายประชาสัมพันธ์การเบี่ยงการจราจรเพื่อให้สัญญาณแก่ผู้ใช้ทางพิเศษทราบ
ทั้งนี้ กทพ.ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าว โปรดสังเกตป้ายเตือนสัญญาณจราจรต่าง ๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทาง หากมีข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ สามารถแจ้งได้ที่ 063-217-6532