GISTDA เผยภาพจากดาวเทียมเปรียบเทียบ! พื้นที่น้ำท่วมขังปี 68 น้อยกว่าปี 54 กว่า 86%

เพจสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) GISTDA เผยข้อมูลเชิงวิเคราะห์จากดาวเทียม เพื่อเปรียบเทียบสถานการณ์น้ำท่วมขังบริเวณพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ตั้งแต่จังหวัดชัยนาทลงไปจนถึงอ่าวไทย ในช่วงเดือนพฤศจิกายนของปี 2554 (มหาอุทกภัย) และปี 2568 ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของพื้นที่น้ำท่วมขังอย่างชัดเจน
ปี 2554 (สีแดง): มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังสูงถึง 9,511,059 ไร่
ปี 2568 (สีฟ้า): มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังอยู่ที่ 1,303,299 ไร่
ข้อมูลจาก GISTDA ชี้ว่า พื้นที่น้ำท่วมขังในปี 2568 นั้น ยังน้อยกว่าปี 2554 ในช่วงเวลาเดียวกันกว่า 86%
จากสถานการณ์ดังกล่าว GISTDA ได้ส่งข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมดังกล่าวให้กับหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ เพื่อนำไปใช้สนับสนุนในการบริหารจัดการตามภารกิจ ทั้งด้านการวางแผน และการติดตาม เพื่อประเมินสถานการณ์ต่อไป