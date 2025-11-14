xs
ราคาทองคำครั้งที่ 25 ลง 50 บ. รูปพรรณขายออก 64,850 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์




สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 16.32 น. ครั้งที่ 25 ปรับลง 50 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 64,050.00 บาท รับซื้อบาทละ 63,950.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 64,850.00 บาท รับซื้อบาทละ 62,671.44 บาท