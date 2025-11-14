xs
หุ้นไทยปิดตลาดร่วง 18.18 จุด มูลค่าซื้อขาย 32,021.39 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยปิดตลาดที่ระดับ 1,269.26 จุด ปรับลง 18.18 จุด หรือ 1.41% มูลค่าซื้อขาย 32,021.39 ล้านบาท