‘สันทนะ’กับพวกได้ประกันตัววงเงินคนละ 400,000 บาท พร้อทติดกำไลติดตามตัว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



มีศาลอาญากรุงเทพใต้ นายสันธนะ ประยูรรัตน์ พร้อมพวก 5 คน ได้ประกันตัวในวงเงินคนละ 400,000 บาท โดยต้องติดกำไลติตามตัว (อีเอ็ม)