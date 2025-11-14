อุตุฯ เผย 13-16 พ.ย.คนไทยเตรียมรับลมหนาว

กรมอุตุนิยมวิทยา ยืนยันว่า ระหว่างวันที่ 10–12 พ.ย.68 ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนลดลงเหลือเพียงบางพื้นที่ ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองจากลมตะวันตก และตะวันตกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอันดามันและอ่าวไทย
จากนั้นตั้งแต่วันที่ 13–16 พ.ย.68 จะมีมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุม ทำให้ภาคเหนือและอีสานอุณหภูมิลดลง 2–4 องศา ส่วนภาคกลาง ภาคตะวันออก และกรุงเทพฯ ลดลง 1–3 องศา พร้อมลมแรงบริเวณภาคอีสาน
ขณะเดียวกัน ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง จากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่แรงขึ้นและร่องมรสุมพาดผ่าน ส่วนคลื่นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยช่วง 10–13 พ.ย. 68 จะมีความสูง 1–2 เมตร และจะเริ่มแรงขึ้นช่วง 14–16 พ.ย. 68 โดยคลื่นในพื้นที่ฝนฟ้าคะนองอาจสูงเกิน 2 เมตร
ส่วนพายุไต้ฝุ่น “ฟงวอง” จะเคลื่อนผ่านทะเลจีนใต้ตอนบนไปยังช่องแคบไต้หวัน ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อไทย แต่ผู้เดินทางไปพื้นที่ดังกล่าวควรตรวจสอบสภาพอากาศล่วงหน้า