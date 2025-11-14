รบ.เดินหน้าระบบแจ้งเตือน PM 2.5 ส่งตรงมือถือประชาชนทั่วประเทศ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย และภาคเอกชน เดินหน้าพัฒนาระบบ “แจ้งเตือนสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5” ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลคุณภาพอากาศที่ถูกต้อง รวดเร็ว และเข้าถึงได้ทันที ผ่านระบบ Cell Broadcast ส่งตรงถึงโทรศัพท์มือถือแบบเรียลไทม์ โดยไม่ต้องติดตั้งแอปพลิเคชันเพิ่มเติม
ข้อมูลการแจ้งเตือนประกอบด้วย
1. รายงานสถานการณ์และระดับความรุนแรงของค่าฝุ่น PM 2.5
2. แนวโน้มสถานการณ์ในพื้นที่
3. คำแนะนำในการปฏิบัติตัวของประชาชน เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบทางสุขภาพ
รัฐบาลเร่งขับเคลื่อนระบบแจ้งเตือนนี้ให้พร้อมใช้งาน เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่รวดเร็วและสามารถป้องกันตนเองได้อย่างทันท่วงที ลดความเสี่ยงต่อสุขภาพ พร้อมทั้งช่วยให้ภาครัฐสามารถบริหารจัดการสถานการณ์ฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงจุดมากขึ้น