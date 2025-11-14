"เทพไท"ฝาก รบ.ฉีกหน้ากากแฉกัมพูชาต่อประชาคมโลก

นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต สส.นครศรีธรรมราช โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า จับโป๊ะรัฐบาลกัมพูชา ประจานต่อประชาคมโลก
จากกรณีที่รัฐบาลกัมพูชากระพือข่าวว่า ทหารไทยได้ยิงพลเรือนของประเทศกัมพูชาเสียชีวิต 1 คน และบาดเจ็บ3-4คน และพยามสร้างภาพเป็นคลิปข่าว มีการลำเลียงผู้บาดเจ็บ มีการนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล ในส่วนของรัฐบาลกัมพูชา ตั้งแต่นายฮุนมาเนต นายกรัฐมนตรี จนถึงกระทรวงการต่างประเทศ ก็ออกแถลงการณ์ประณามประเทศไทยว่า ทหารไทยได้ใช้ความรุนแรงยิงพลเรือนของฝ่ายกัมพูชา
ซึ่งเรื่องนี้ฝ่ายไทยก็วิตกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นความจริง แต่ทำไมมีการกระพือข่าว หรือปั่นข่าวกันอย่างเป็นระบบ เผยแพร่อย่าวรวดเร็วต่อเนื่อง จนในที่สุดโป๊ะแตก เมื่อหลายฝ่ายเข้าไปสืบค้นและจับผิด จนพบความจริงว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการจัดฉาก เป็นการสร้างภาพ เป็นการปั้นเรื่อง ไม่มีทหารไทยไปทำร้ายไปยิงพลเรือนของกัมพูชาเลย แต่การที่มีเสียงปืนดังจากฝ่ายกัมพูชา เป็นการพยามที่จะสร้างสถานการณ์ยั่วยุ ให้ฝ่ายไทยตอบโต้และใช้ความรุนแรงต่อฝ่ายพลเรือน ซึ่งทั้งหมดเป็นฝีมือของทหารฝ่ายกัมพูชา แต่ได้เอาโล่มนุษย์หรือราษฎรกัมพูชาเป็นเกาะกำบัง
ถ้าหากว่ามีความผิดพลาดขึ้นมาจากการใช้อาวุธของฝ่ายทหารไทยจนทำให้พลเรือนฝ่ายกัมพูชาเสียชีวิต ก็จะใช้โอกาสนี้ประท้วง ประจานและประณามรัฐบาลไทย แม้แต่ยังไม่มีข่าวความเป็นจริงหรือปรากฏการณ์จริงเกิดขึ้นเลย แต่ฝ่ายรัฐบาลกัมพูชาก็ยังหน้าด้าน ยังสร้างภาพยังโกหกแบบหน้าตาย เพื่อให้ประชาคมโลกเข้าใจว่า ประเทศไทยใช้ความรุนแรงต่อประเทศกัมพูชา
ซึ่งเรื่องนี้อยากจะฝากไปยังกระทรวงการต่างประเทศและรัฐบาลไทย อย่าละเลยจงใช้โอกาสนี้ตลบหลัง ฉีกหน้ากากและแฉความกะล่อน ความปลิ้นปล้อน การสร้างภาพ การสร้างละครของรัฐบาลกัมพูชาเพื่อประชาคมโลกเข้าใจและได้รับทราบว่า นี่แหละคือธาตุแท้ คือสันดานของกัมพูชา ถ้าเรายังปล่อยให้ฝ่ายกัมพูชาสร้างกระแสข่าวโฆษณาชวนเชื่อ จนประชาคมโลกคล้อยตาม จะเป็นอันตรายประเทศไทย
ก็ต้องยอมรับความจริงว่า ตอนนี้ประเทศไทยเสียเปรียบ ในเรื่องการสร้างข่าวทางสื่อโซเชียล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างข่าว ซึ่งโดยสปิริตของฝ่ายไทย ไม่ได้ทำเรื่องแบบนี้อย่างแน่นอน แต่ฝ่ายกัมพูชาไม่ต้องรับผิดชอบอะไร จะโกหกเผยแพร่ข่าวเท็จ ซึ่งไม่ยอมรับความจริง เมื่อถูกจับผิดได้ ก็ไม่รู้สึกว่าเสียหน้าหรือเสียหาย เพราะฉะนั้นรัฐบาลไทยต้องใช้โอกาสนี้ประจานความปลิ้นปล้อน ความตอแหล และการสร้างภาพเท็จ การสร้างข่าวเท็จต่อประชาคมโลก เพื่อทำให้ความน่าเชื่อถือของฝ่ายกัมพูชาที่ตกต่ำอยู่แล้ว ให้ตกต่ำไปกว่านี้อีก
ขอฝากไปยังรัฐบาลไทย อย่าชะล่าใจ อย่ามองเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็ก ต้องเอาเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ เป็นสาระสำคัญ ฉีกหน้ากากเปิดโปงความเป็นประเทศที่กะล่อนให้สังคมโลกรับรู้เสียด้วย