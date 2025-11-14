"ในหลวง" ทรงภูมิใจ ไทย-จีน ความสัมพันธ์ฉันมิตรใกล้ชิดที่สุด

วันนี้ (14 พ.ย.) ที่กรุงปักกิ่ง ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง และมาดามเผิง ลี่หยวน จัดพิธีต้อนรับถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2568 ตามคำทูลเชิญของผู้นำจีน
การนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและภริยา ดังใจความตอนหนึ่งว่า
ข้าพเจ้าก็ยินดีที่มีโอกาสได้มาเยือน และได้เห็นความเจริญก้าวหน้าความสวยงามของเมือง มีความชื่นใจภูมิใจที่ประเทศของเราทั้งสองได้มีความสัมพันธ์ฉันมิตรอย่างใกล้ชิดที่สุด และได้มีการแลกเปลี่ยนและมีกิจกรรมหลายอย่างที่ได้ร่วมทำด้วยกัน
ขณะที่นาย สี จิ้นผิง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน กล่าวว่า การที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเลือกจีนเป็นประเทศแรกในการเสด็จ ฯ เยือนอย่างเป็นทางการ แสดงถึงความสำคัญที่ไทยให้กับความสัมพันธ์จีน–ไทย และสะท้อนถึงมิตรภาพอันแน่นแฟ้นระหว่างสองประเทศในแนวคิด "จีน–ไทยคือครอบครัวเดียวกัน"