13.45 น. ทองปรับแล้ว 12 ครั้ง [-750] รูปพรรณขายออก 64,800 บาท

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สถานการณ์ราคาทองคำในประเทศ ณ เวลา 13.45 น. มีการปรับเปลี่ยนแล้ว 12 ครั้ง ปรับลดสุทธิ 750 บาท ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 63,900 บาท ขายออกบาทละ 64,000 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 62,625.96 บาท ขายออกบาทละ 64,800 บาท