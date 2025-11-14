"เท้ง" ดึงสติ "อนุทิน" หยุดแสดงท่าทีที่เห็นแก่คะแนนนิยมส่วนตัว

นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน และผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร แถลงเตือนสตินายกรัฐมนตรีไทย ให้หยุดการแสดงท่าทีทางการเมืองที่ "เห็นแก่คะแนนนิยมมากกว่าผลประโยชน์ชาติ" หลังเหตุทหารไทย จ.ส.อ.เทิดศักดิ์ สมาพงษ์ เหยียบทุ่นระเบิดเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน จนต้องสูญเสียข้อเท้าขวา พร้อมประณามการลักลอบวางทุ่นระเบิดใหม่ของกัมพูชา ว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงสันติภาพอย่างร้ายแรง
ผู้นำฝ่ายค้านระบุว่า หลังเกิดเหตุ ไทยควรใช้โอกาสนี้ตอกย้ำพฤติกรรมกัมพูชาบนเวทีโลก ผ่านการประสานประเทศมหาอำนาจ โดยเฉพาะสหรัฐฯ และมาเลเซีย แต่กลับกลายเป็นฝ่ายไทยที่ประกาศระงับข้อตกลงสันติภาพเอง ทำให้ไทยตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบ และเปิดช่องให้กัมพูชาสวมบท "เหยื่อ" ในสายตานานาชาติ
นายณัฐพงษ์ระบุถึง "5 ประเด็นที่ทำให้ไทยเสียเปรียบ" ได้แก่
ไทยเป็นฝ่ายประกาศหยุดข้อตกลงก่อน ทั้งที่ข้อตกลงนี้ทำให้กัมพูชาเสียเปรียบอยู่แล้ว ไทยช้าในการแจ้งสหรัฐฯ และมาเลเซีย ทำให้ข่าวจากต่างประเทศคลาดเคลื่อนและต่อต้านไทย กัมพูชาใช้จังหวะนี้ปั่นข่าว-สร้างความเกลียดชังบนเวทีโลก กัมพูชาได้พื้นที่ยืนมากขึ้น ทั้งที่ก่อนหน้านี้ถูกกดดันอย่างหนักเรื่องสแกมเมอร์ รายงานผู้สังเกตการณ์อาเซียนขัดแย้งกับข้อมูลกองทัพไทย ทำให้ไทยชี้แจงยากขึ้น
นายณัฐพงษ์ ระบุว่า ท่าทีของนายกรัฐมนตรีกำลังเบี่ยงเบนความสนใจจากปัญหาสแกมเมอร์และทุนเทาที่เชื่อมโยงผู้นำบางคน พร้อมตั้งคำถามว่าทำไมเร่งกดดันเฉพาะบางรัฐมนตรี แต่ไม่แตะผู้มีอำนาจรายอื่นที่ถูกอภิปรายในสภา
ผู้นำฝ่ายค้านยังเสนอ 3 มาตรการที่รัฐบาลควรทำทันที ได้แก่
เจรจากับสหรัฐฯ–จีน เพื่อให้ตัดการสนับสนุนกัมพูชา ตั้ง Special Envoy ประสานความร่วมมือปราบสแกมเมอร์ระดับนานาชาติ อายัดทรัพย์เครือข่ายสแกมเมอร์ในไทย เพื่อตามหาต้นตออย่างจริงจัง
นายณัฐพงษ์ย้ำว่า รัฐบาลพลเรือนต้องอยู่เหนือกองทัพ การปล่อยให้ทหารตัดสินใจทุกอย่างเท่ากับ "ตีเช็คเปล่า" ให้หน่วยความมั่นคง พร้อมเตือนว่าการประกาศฉีกข้อตกลงสันติภาพอาจนำไปสู่ผลกระทบทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะมาตรการสหรัฐฯ ที่อาจตามมา
นายณัฐพงษ์ เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีหันกลับมาปฏิบัติตามหลักกติกาสากล และหยุดโหนกระแสชาตินิยมเพื่อคะแนนนิยมส่วนตัว พร้อมย้ำว่า หากมีเหตุปะทะครั้งที่ 2 สถานการณ์อาจบานปลายถึงขั้นไม่อาจคาดการณ์ผลลัพธ์ได้
ท้ายที่สุด ผู้นำฝ่ายค้านระบุว่า สิ่งที่ไทยต้องทำคือยืนยันความจริงบนหลักฐานวิทยาศาสตร์ และใช้น้ำเสียงของผู้นำที่มีวุฒิภาวะ ในการกดดันกัมพูชากลับเข้าสู่โต๊ะเจรจาอย่างสันติ