ในหลวงทรงมีพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเจ้าชาลส์ที่ 3

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระเจ้าชาลส์ที่ 3 แห่งสหราชอาณาจักร ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ซึ่งตรงกับวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 ความว่า
สมเด็จพระเจ้าชาลส์ที่ 3 แห่งสหราชอาณาจักร
กรุงลอนดอน
ในโอกาสอันปลื้มปีติยิ่งแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาท ที่เฉลิมฉลองทั่วทุกแห่งในสหราชอาณาจักร เครือจักรภพ รวมทั้งในประเทศต่างๆ หม่อมฉันในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดี เพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง และทรงพระเกษมสำราญ และในโอกาสเดียวกันนี้ หม่อมฉันและปวงชนชาวไทยขออำนวยพรให้ประเทศและประชาชนแห่งสหราชอาณาจักรประสบความสำเร็จ มีสันติสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรือง
เราทั้งหลายในประเทศไทยต่างตระหนักชื่นชมความเป็นผู้นำของฝ่าพระบาท ที่ทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่มั่นคงในการหลอมรวมความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันภายในชาติ และการสร้างเสริมสายสัมพันธ์ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์และพสกนิกร
นอกจากนั้น ประชาคมโลกเองต่างก็ได้รับประโยชน์เป็นอย่างยิ่งจากพระวิสัยทัศน์และพระปรีชาญาณของฝ่าพระบาท โดยเฉพาะจากพระราชกรณียกิจในการโน้มน้าวให้ประชาคมโลกเร่งดำเนินการต่อความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมที่นำมาซึ่งภัยพิบัติทางธรรมชาติและความเสียหายรุนแรงต่อมวลมนุษยชาติ
สหราชอาณาจักรและประเทศไทยได้พัฒนาความร่วมมือระหว่างกันให้เจริญรุดหน้า มาจวบจนวาระครบ 170 ปี ของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปีนี้ จากที่ได้ร่วมกันจัดทำแผนงานความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไว้อย่างดีแล้วนั้น ประเทศของเราทั้งสองก็ได้เริ่มดำเนินความร่วมมือในระยะยาวที่มีแผนการดำเนินงานอย่างชัดเจน ทั้งในด้านการค้าและการลงทุน ภูมิอากาศและพลังงาน การเกษตร สุขภาพ และการศึกษา
หม่อมฉันเชื่อมั่นว่า ด้วยการยกย่องให้เกียรติซึ่งกันและกันเสมอมา กอปรกับมิตรภาพอันใกล้ชิดระหว่างพระราชวงศ์ทั้งสอง เป็นเสมือนพลังสนับสนุนให้ความสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนานระหว่างประเทศและประชาชนของทั้งสองฝ่าย จะได้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งๆ ขึ้นต่อไป
(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว