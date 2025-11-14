สหรัฐฯ เตือนชาวมะกันในญี่ปุ่นเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงหมีทำร้าย

รัฐบาลสหรัฐฯ เตือนพลเมืองอเมริกันที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นให้หลีกเลี่ยงหลายพื้นที่ในจังหวัดฮอกไกโด และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น หลังจากมีรายงานการพบเจอหมีหรือเกิดเหตุหมีทำร้ายคนขึ้นเพิ่มมากขึ้นในบริเวณดังกล่าว
สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ประกาศเตือนดังกล่าวมีขึ้นหลังพบรอยเท้าหมีในสวนสัตว์สาธารณะแห่งหนึ่งใกล้กับสถานกงสุลใหญ่สหรัฐฯ ในเมืองซัปโปโร นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังเผยอีกว่า ชายอายุประมาณ 50 ปีคนหนึ่ง พบเห็นสัตว์ที่มีลักษณะคล้ายหมี ขณะที่เขากำลังเดินอยู่บนถนนใกล้กับสวนสัตว์ดังกล่าวด้วย
สถานทูตสหรัฐฯ ประจำกรุงโตเกียว โพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์ม X และแจ้งในประกาศเตือนที่เกี่ยวข้องว่า การพบเห็นหมีและเหตุการณ์หมีทำร้ายคนเริ่มปรากฏมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในย่านที่ติดกับหรือใกล้กับเขตที่มีประชากรหนาแน่น พร้อมเตือนให้ชาวอเมริกันหลีกเลี่ยงพื้นที่เหล่านั้น รวมทั้งคอยระแวดระวังสภาพแวดล้อมรอบตัว และรายงานการพบเห็นต่อเจ้าหน้าที่
นอกจากนี้ สถานทูตสหรัฐฯ ยังขอให้ชาวอเมริกันเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษหากอยู่ในพื้นที่ที่พบหมีหรือเกิดเหตุหมีทำร้ายในฮอกไกโด รวมถึงซัปโปโร ซึ่งเป็นเมืองหลวงของจังหวัด ตลอดจนจังหวัดอาคิตะในภูมิภาคโทโฮคุ ซึ่งมีรายงานเหตุการณ์หมีโจมตีรุนแรงหลายครั้งในปีนี้
ขณะเดียวกัน สถานทูตสหรัฐฯ ยังย้ำให้ผู้ที่มาติดต่อสถานกงสุลซัปโปโรทุกคนเพิ่มความระมัดระวังและตื่นตัวอยู่เสมอ โดยอ้างถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ ซึ่งทำให้สวนสาธารณะมารุยามะ รวมถึงสวนสัตว์ ต้องปิดทำการเป็นเวลาสองสัปดาห์ จนถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน