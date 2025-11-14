กองสลากเตือนระวังตกเป็นเหยื่อ! อย่าเชื่อ TikTok ปลอม อ้างเลขเด็ด-เลขล็อก

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (GLO) แจ้งเตือนพี่น้องประชาชน ระวังมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อผู้บริหารของสำนักงานฯ หรือดัดแปลงภาพ เสียง ผู้บริหารสำนักงานฯ ด้วย AI และนำไปเผยแพร่บนแพลตฟอร์ม TikTok โดยมีเนื้อหาชวนเชื่อให้เลขล็อก-เลขหลุด ผลการออกรางวัลได้ สำนักงานฯ ขอยืนยันว่า ไม่เป็นความจริง เป็นการหลอกลวงจากมิจฉาชีพ
ทั้งนี้ ขอเตือนประชาชน อย่าหลงเชื่อ อย่าแชร์ อย่ากดลิงก์ หรือกดเข้าร่วมกลุ่มใด ๆ ที่อ้างว่ามีเลขหลุด-เลขล็อก เพราะท่านอาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ และอาจสูญเสียทรัพย์สินหรือข้อมูลส่วนบุคคลได้ และขอย้ำเตือนว่าการโพสต์ หรือแชร์ข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ซึ่งขณะนี้สำนักงานฯ อยู่ระหว่างดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และจะดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดให้ถึงที่สุดต่อไป