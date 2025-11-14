โฆษก ปชป.โว! 7 วัน มีผู้เสนอตัวลง สส.ทั่วประเทศแล้วกว่า 300 คน

นายพงศกร ขวัญเมือง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่าภายหลังจากที่พรรคประชาธิปัตย์เปิดแคมเปญ "สส.ที่ดี คุณเองก็เป็นได้นะ" มีผู้สนใจยื่นความจำนงขอสมัครเป็นผู้สมัคร สส. ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยตัวเลขอัปเดตล่าสุดว่า หลังเปิดแคมเปญเพียง 7 วัน มีผู้แสดงความจำนงขอสมัครเป็นผู้สมัคร สส. ทั้งระบบเขตและระบบบัญชีรายชื่อรวมแล้วกว่า 300 คน ซึ่งถือเป็นสัญญาณบวกที่แข็งแกร่งของพรรคในการเข้าสู่สนามเลือกตั้งครั้งหน้า
โดยบรรยากาศที่สำนักงานใหญ่พรรคประชาธิปัตย์คึกคักอย่างมาก มีผู้สมัครที่มีความรู้ ความสามารถ จากหลากหลายสาขาอาชีพ โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่มีโปรไฟล์ดี ทั้งเดินทางแบบวอล์กอินเข้ามาที่พรรคฯ สมัครผ่านช่องทางไปรษณีย์ และออนไลน์จากทั่วประเทศไม่ขาดสาย
นายพงศกร เปิดเผยด้วยว่า สำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีเขตเลือกตั้งทั้งหมด 33 เขต ได้รับความสนใจอย่างสูงเช่นกัน วันนี้มีผู้แสดงความจำนงขอร่วมอุดมการณ์กับพรรคประชาธิปัตย์แล้ว มากกว่า 90 คน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่ประชาชนในเมืองหลวงมีต่อแนวทางและหลักการทำงานของพรรคประชาธิปัตย์ภายใต้การนำของกรรมการบริหารชุดใหม่
ทั้งนี้ ผู้สนใจร่วมอุดมการณ์กับประชาธิปัตย์ สามารถยื่นความจำนงสมัครได้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568