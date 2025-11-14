xs
11.30 น. ทองปรับแล้ว 5 ครั้ง [-450] รูปพรรณขายออก 65,100 บาท

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สถานการณ์ราคาทองคำในประเทศ ณ เวลา 11.30 น. มีการปรับเปลี่ยนแล้ว 5 ครั้ง โดยปรับลดสุทธิ 450 บาท ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 64,200 บาท ขายออกบาทละ 64,300 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 62,914 บาท ขายออกบาทละ 65,100 บาท