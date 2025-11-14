ทดลอง 6 เดือน! ไฟเขียวขายเหล้า 14.00-17.00 น.

กระทรวงสาธารณสุขมีมติอนุญาตให้ร้านค้าจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ช่วงเวลา 14.00 - 17.00 น. เป็นเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคมนี้ โดยคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับจังหวัดจะทำหน้าที่เก็บข้อมูล วิเคราะห์ผลกระทบ และสรุปผลว่ามาตรการใหม่นี้สร้างประโยชน์หรือความกังวลในพื้นที่อย่างไร ก่อนเสนอกลับให้ส่วนกลางพิจารณาอีกครั้ง
ขณะเดียวกัน ที่ประชุมยังเห็นชอบให้ร้านจำหน่ายแอลกอฮอล์ได้ถึงเที่ยงคืน แต่เปิดช่องให้นั่งดื่มต่อได้อีก 1 ชั่วโมง โดยไม่มีช่วงทดลองใช้ เนื่องจากข้อมูลอุบัติเหตุชี้ชัดว่าเหตุเมาแล้วขับเกิดสูงสุดหลังเที่ยงคืน จึงยังจำเป็นต้องคุมเข้มช่วงเวลาดังกล่าว
ส่วนโซนนิ่งสถานบริการยังเดินตามกฎเดิม พร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 15 วันก่อนประกาศลงราชกิจจานุเบกษา
ทั้งนี้ นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ย้ำว่า ทุกมาตรการถูกพิจารณาตามหลักสาธารณสุขควบคู่กับมิติด้านเศรษฐกิจ เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการดูแลสุขภาพประชาชนและการขับเคลื่อนธุรกิจท่องเที่ยว พร้อมระบุว่า การขยายเวลาถึงตี 4 เสี่ยงเพิ่มอุบัติเหตุจากเมาแล้วขับในช่วงเวลาใกล้ที่ประชาชนออกไปทำงาน จึงต้องเลือกแนวทางที่ปลอดภัยและยั่งยืนที่สุด