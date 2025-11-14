เดินหน้าพา "พลายประตูผา-พลายศรีณรงค์" กลับประเทศ "สุชาติ" ย้ำเน้นสวัสดิภาพช้าง

นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยถึงการประสานนำช้างไทยคู่ขวัญ "พลายประตูผา" และ "พลายศรีณรงค์" กลับประเทศว่า กระบวนการทั้งหมดเป็นไปอย่างรอบคอบ เน้นความปลอดภัยและสวัสดิภาพของช้างไทยเป็นอันดับแรก พร้อมได้รับการสนับสนุนเต็มที่จากนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี
ทั้งนี้ นายสุชาติ มีกำหนดเข้าพบเอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยในวันที่ 19 พฤศจิกายน เพื่อร่วมพิจารณาแนวทางดูแลช้างทั้งสองเชือกอย่างดีที่สุด และย้ำว่า การดำเนินการครั้งนี้ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างไทย–ศรีลังกาอย่างเต็มที่
ขณะที่คณะทำงานไทยได้ประชุมเตรียมความพร้อมเรียบร้อยแล้ว และกำลังประสานรายละเอียดกับฝ่ายศรีลังกาต่อเนื่อง โดยนายสุชาติขอให้ประชาชนมั่นใจว่าทุกขั้นตอนดำเนินไปด้วยความจริงใจ รอบคอบ และให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยและเกียรติยศของช้างไทยทั้งสองเชือก