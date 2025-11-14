รับตัว 28 คนไทยถูกหลอกทำงานสแกมเมอร์ พบ 4 รายมีหมายจับ ส่งดำเนินคดีตาม กม.

นายเชิดศักดิ์ ชุ่มนาเสียว นายอำเภอคลองใหญ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองคลองใหญ่ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด ที่ 182 บ้านหาดเล็ก ตำรวจภูธรอำเภอคลองใหญ่ รับมอบตัวชาวไทยจำนวน 28 ราย ที่ถูกหลอกไปทำงานที่ศูนย์หลอกลวง โดยได้รับการช่วยเหลือจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ออกเอกสารเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Travel Document) ให้แก่กลุ่มคนไทยที่ไปขอรับความช่วยเหลือ เมื่อช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน 2568
ทั้ง 28 ราย แบ่งเป็นเพศชาย 20 ราย และเพศหญิง 8 ราย อายุระหว่าง 18-37 ปี มาหลายจังหวัด อาทิ เชียงใหม่ อุบลราชธานี สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี นครปฐม และกรุงเทพมหานคร ซึ่งในจำนวน 28 ราย พบว่ามีหมายจับจำนวน 4 ราย จึงแยกตัวออกมาเพื่อส่งตัวดำเนินคดีตามหมายจับแต่ละจังหวัดต่อไป