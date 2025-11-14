อิสราเอลรับมอบร่างตัวประกันจากฮามาสอีก 1 ยังเหลือ 3 รวมคนไทย

สำนักนายกรัฐมนตรีอิสราเอล ยืนยันว่า ได้รับร่างของตัวประกันอิสราเอลอีก 1 ราย จากกลุ่มฮามาส และกลุ่มอิสลามิกจีฮัด ผ่านคณะกรรมการชาดระหว่างประเทศเมื่อวานนี้ (13 พ.ย.) และนำร่างไปพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลที่สถาบันนิติเวชศาสตร์ในกรุงเทลอาวีฟ ก่อนส่งมอบร่างตัวประกันให้กับครอบครัว ซึ่งผลการตรวจพิสูจน์ ทราบว่า คือ นายเมนี โกดาร์ด วัย 73 ปี ถูกกลุ่มฮามาสสังหารที่คิบบุตซ์ เบเอรี ทางภาคใต้ของอิสราเอล เสียชีวิตพร้อมภริยา คือ นางอาเยเลต ในวันที่กลุ่มฮามาสบุกโจมตีอิสราเอล เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2566 แต่ตามรายงานจากไทมส์ออฟอิสราเอล ระบุว่า กลุ่มฮามาสได้นำเฉพาะร่างของนายโกดาร์ด กลับไปยังเขตฉนวนกาซา
กลุ่มฮามาสระบุในแถลงการณ์ร่วมว่า พวกเขาเก็บกู้ร่างของตัวประกันจากเมืองข่านยูนิส ทางภาคใต้ของเขตฉนวนกาซา ที่ผ่านมา กลุ่มฮามาสทำตามข้อตกลงหยุดยิงในเฟสแรก ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม โดยการส่งมอบ 20 ตัวประกันที่ยังมีชีวิตให้กับอิสราเอลเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม และทยอยส่งมอบร่างของตัวประกันไปแล้ว 25 รายจากทั้งหมด 28 ราย ยังคงเหลือร่างตัวประกันอีก 3 ราย รวมแรงงานไทย คือ นายสุทธิศักดิ์ รินทลักษ์ อายุ 43 ปี ซึ่งกลุ่มฮามาสจะต้องส่งมอบให้ครบตามข้อตกลงหยุดยิง