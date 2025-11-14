กฟภ.ร่วมกองปราบ บุกอีสานค้น 9 จุด รวบผู้ต้องหาลักไฟหลวงขุดบิตคอยน์

ตำรวจปราบปราม พร้อมเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รวม 70 นาย เปิดปฏิบัติการ "กองปราบ x กฟภ. บุกอีสาน ค้น 9 จุด จับผู้ต้องหาลักไฟหลวงขุดบิตคอยน์ โกงค่าไฟกว่า 26 ล้านบาท" เข้าตรวจค้น 9 แห่งในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี และ ศรีสะเกษ ตรวจยึดเครื่องขุดบิตคอยน์ 96 เครื่อง เราเตอร์ 9 ตัว กล้องวงจรปิด 10 ตัว และอุปกรณ์ควบคุมระบบจำนวนมาก รวมมูลค่าความเสียหายกว่า 26 ล้านบาท จับกุมตัวนายอภินันท์ฯ อายุ 36 ปี แสดงตัวเป็นผู้เช่าและเจ้าของ
สืบเนื่องจากเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมา ตรวจสอบพบมีการลักลอบใช้ไฟฟ้าเพื่อนำไปใช้ขุดเหมืองเงินดิจิทัล จากการลักใช้กระแสไฟฟ้าโดยไม่ผ่านมิเตอร์ไฟฟ้า จึงติดตามขยายผลเพื่อจับกุมขบวนการเพราะสร้างความเสียหายแก่รัฐหลายล้านบาท
จากการสืบสวนขยายผลร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ลงพื้นที่ตรวจสอบพบความผิดปกติหลายประการของกลุ่มลักลอบขุดเงินดิจิทัล ซึ่งมีลักษณะเป็นขบวนการและวางแผนอย่างเป็นระบบ จากการวิเคราะห์พยานหลักฐาน
จากการสอบสวนเบื้องต้นให้การรับสารภาพว่าเป็นโปรแกรมเมอร์ มีความรู้ด้านเทคโนโลยี และลักลอบขุดบิตคอยน์มาตั้งแต่ปี 2563 โดยได้เช่าอาคารพาณิชย์ในพื้นที่ศรีสะเกษ 5 จุด และอุบลราชธานี 1 จุด พร้อมใช้กล่องเก็บเสียงเพื่ออำพราง
ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) เตือนภัย ลักลอบใช้ไฟฟ้าขุดบิตคอยน์ เสี่ยงชีวิตและผิดกฎหมายการลักลอบใช้ไฟฟ้าเพื่อติดตั้งเครื่องขุดเหรียญบิตคอยน์ หรือดัดแปลงมิเตอร์ไฟฟ้า ถือเป็นความผิดกฎหมายทั้งแพ่งและอาญา และมีความเสี่ยงสูงต่อชีวิตและทรัพย์สิน การกระทำดังกล่าวอาจก่อให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร เพลิงไหม้ หรือทำให้ระบบไฟฟ้าขัดข้อง ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟฟ้าจำนวนมาก นอกจากนี้ ยังอาจถูกดำเนินคดีข้อหาลักทรัพย์ และลักทรัพย์ในเวลากลางคืน โทษจำคุกสูงสุด 10 ปี PEA ขอความร่วมมือประชาชน หากพบเห็นการลักลอบตัดสายไฟฟ้า แอบพ่วงไฟฟ้า หรือพบอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ผิดปกติ สามารถแจ้งเหตุได้ทันทีผ่านช่องทางต่อไปนี้ PEA Contact Center 1129 ตลอด 24 ชั่วโมง