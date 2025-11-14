GISTDA เปิดข้อมูลดาวเทียม พบพื้นที่น้ำท่วมเกือบ 1.3 ล้านไร่แล้ว

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA เปิดเผยข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง THEOS-1 ของวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 ซึ่งเผยให้เห็นพื้นที่น้ำท่วมขังในบริเวณทุ่งรับน้ำบางระกำและพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งสิ้น 94,800 ไร่ โดยครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของ 3 อำเภอในจังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ อำเภอบางระกำ อำเภอพรหมพิราม และอำเภอเมืองพิษณุโลก ท่วมขังรวม 59,170 ไร่ และอีก 1 อำเภอ ในจังหวัดสุโขทัย ได้แก่ อำเภอกงไกรลาศ ท่วมขังกว่า 35,630 ไร่ ส่วนใหญ่พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหลักๆ จะเป็นพื้นที่เกษตรกรรม
ทั้งนี้ GISTDA เป็นหนึ่งในหน่วยงานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่พร้อมให้การสนับสนุนข้อมูลและองค์ความรู้ที่ได้จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศกับทุกภาคส่วน เพื่อการบริหารจัดการสถานการณ์น้ำท่วมและภัยพิบัติต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที
สำหรับการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังของประเทศ GISTDA ได้วางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์ ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง โดยท่านสามารถตรวจสอบพื้นที่อื่น ๆ พร้อมรายงานสรุปพื้นที่น้ำท่วมแต่ละจังหวัด เพิ่มเติมได้ที่ https://disaster.gistda.or.th
ขณะที่ข้อมูลจากดาวเทียม Sentinel-1A ของวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568 พบพื้นที่น้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มและที่อยู่อาศัยบริเวณบางส่วนของ 10 จังหวัดภาคกลาง ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี ลพบุรี นครปฐม ชัยนาท อ่างทอง สิงห์บุรี สระบุรี นนทบุรี และปทุมธานี ประมาณ 1,293,745 ไร่ โดยแต่ละพื้นที่พบระดับความลึกของน้ำท่วมขังส่วนใหญ่ไม่น้อยกว่า 1 เมตร
สำหรับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหลักๆ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ชุมชนที่อยู่อาศัยตามแนวริมแม่น้ำสายหลักและสายรอง รวมถึงเส้นทางคมนาคมสำคัญบางส่วน อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 (ภาพขวา) พบว่ามีพื้นที่ที่มีมวลน้ำที่ไหลเข้ามาเติม จำนวน 71,440 ไร่ นอกนั้นเป็นมวลน้ำที่ขังอยู่เดิม
